الاتحاد الاسلامي الكوردستاني: الوضع العراقي سينعكس على اقليم كوردستان

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين محمد، يوم السبت، من ان الوضع الحالي في العراق سيؤثر عاجلاً أم آجلاً على إقليم كوردستان.

وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع في العراق والمنطقة وضع معقد وللأسف لم يتمكن المسؤولون السياسيون بعد عقود من الخبرة والنضال من التعامل مع الأحداث بشكل صحيح وهو مؤشر على فشل المسؤولين والخطة والبرنامج".

وأضاف "اذا تدهور الوضع في العراق فسوف يتدهور أيضا في إقليم كوردستان، لذلك يجب التعامل مع الأحداث في العراق بحكمة.

وأشار محمد الى "إمكانية تغيير التعليم الإسلامي وإلغائه".

فيما اعتبر أن "موضوع تغيير التربية الإسلامية في المنهاج الدراسي مؤامرة عالمية وتعمل منذ فترة طويلة".