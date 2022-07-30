سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الاسلامي الكوردستاني: الوضع العراقي سينعكس على اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-30T11:22:16+0000
الاتحاد الاسلامي الكوردستاني: الوضع العراقي سينعكس على اقليم كوردستان

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين محمد، يوم السبت، من ان الوضع الحالي في العراق سيؤثر عاجلاً أم آجلاً على إقليم كوردستان.

وقال محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع في العراق والمنطقة وضع معقد وللأسف لم يتمكن المسؤولون السياسيون بعد عقود من الخبرة والنضال من التعامل مع الأحداث بشكل صحيح وهو مؤشر على فشل المسؤولين والخطة والبرنامج".

وأضاف "اذا تدهور الوضع في العراق فسوف يتدهور أيضا في  إقليم كوردستان، لذلك يجب التعامل مع الأحداث في العراق بحكمة.

وأشار محمد الى "إمكانية تغيير التعليم الإسلامي وإلغائه".

فيما اعتبر أن "موضوع تغيير التربية الإسلامية في المنهاج الدراسي مؤامرة عالمية وتعمل منذ فترة طويلة".

related

الأمين العام للاتحاد الإسلامي: رئاسة جمهورية العراق استحقاق كوردي وليس حصة حزبية

Date: 2022-05-28 10:23:22
الأمين العام للاتحاد الإسلامي: رئاسة جمهورية العراق استحقاق كوردي وليس حصة حزبية

بارزاني يهنئ بتأسيس الاتحاد الإسلامي: إنه طرف "مهم" في كوردستان

Date: 2021-02-06 17:15:05
بارزاني يهنئ بتأسيس الاتحاد الإسلامي: إنه طرف "مهم" في كوردستان

رئيس الاقليم يجتمع مع قيادات اسلامية كوردستانية

Date: 2021-05-03 12:47:20
رئيس الاقليم يجتمع مع قيادات اسلامية كوردستانية

الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوجه رسالة لمواطني الإقليم بشأن الانتخابات

Date: 2021-10-05 19:52:24
الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني يوجه رسالة لمواطني الإقليم بشأن الانتخابات

فريق من المحامين لاستعادة أصوات مرشح كوردي اختفت بعد إعلان النتائج

Date: 2021-10-14 14:58:20
فريق من المحامين لاستعادة أصوات مرشح كوردي اختفت بعد إعلان النتائج

مقدرا المنهج الوسطي.. بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الاتحاد الاسلامي

Date: 2022-02-05 21:33:00
مقدرا المنهج الوسطي.. بارزاني يهنئ بذكرى تأسيس الاتحاد الاسلامي

أحزاب المعارضة في السليمانية تناقش اتساع رقعة الاحتجاجات بالمحافظة

Date: 2022-03-13 08:01:42
أحزاب المعارضة في السليمانية تناقش اتساع رقعة الاحتجاجات بالمحافظة

رئيس اقليم كوردستان: زيارتي للسليمانية هدفها تبديد التوتر بين الأطراف الكوردية

Date: 2022-05-22 12:03:15
رئيس اقليم كوردستان: زيارتي للسليمانية هدفها تبديد التوتر بين الأطراف الكوردية