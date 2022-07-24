سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحادية العليا تقر تعديل قانون الغرف التجارية والصناعية في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-24T18:24:30+0000
الاتحادية العليا تقر تعديل قانون الغرف التجارية والصناعية في كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارا لصالح برلمان كوردستان، تم بموجبه منح وزارة التجارة في الإقليم صلاحية "حماية الاسماء التجارية".

ويأتي القرار بعد ستة أشهر من جلسات عقدتها المحكمة، بشأن قضية التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اقليم كوردستان.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد أصدر في تشرين الأول من العام الماضي 2021، "قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الاقليم"، الامر الذي اثار قلق غرفة تجارة بغداد خاصة الفقرة الخاصة بحماية "الأسماء التجارية".

وبعدها رفعت غرفة تجارة بغداد قضية لدى المحكمة الاتحادية ضد برلمان كوردستان اتهمته فيها بأن التعديل مخالف للدستور كونه اعطى صلاحية حماية الاسماء التجارية لوزارة التجارة في الإقليم، في وقت يعد هذا امراً مركزياً ومن صلاحيات الحكومة الاتحادية.

وأقرت المحكمة الاتحادية أمس السبت، قرارا لصالح برلمان كوردستان منح بموجبه صلاحية حماية الاسماء التجارية لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الاقليم.

 

related

مجلس وزراء كوردستان يتخذ عدة قرارات منها تخص المادة 140 والضرائب والرواتب

Date: 2019-08-07 18:21:12
مجلس وزراء كوردستان يتخذ عدة قرارات منها تخص المادة 140 والضرائب والرواتب

التحالف الدولي يتحدث عن تشكيل اربعة مراكز تنسيق بين البيشمركة والجيش بمناطق النزاع

Date: 2020-09-06 13:30:49
التحالف الدولي يتحدث عن تشكيل اربعة مراكز تنسيق بين البيشمركة والجيش بمناطق النزاع

تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

Date: 2021-12-17 09:46:38
تحذير لأهالي السليمانية ومحيطها من موجة أمطار تستمر لساعات

استمرار تفشي "القيئ والاسهال" في السليمانية.. نحو 400 إصابة خلال 12 ساعة

Date: 2022-06-15 20:34:40
استمرار تفشي "القيئ والاسهال" في السليمانية.. نحو 400 إصابة خلال 12 ساعة

تعليق اداء صلاة الجمعة في السليمانية

Date: 2020-03-04 10:54:21
تعليق اداء صلاة الجمعة في السليمانية

فيديو+ صور.. شقيقتان "مقطوعتان من الشجرة" خليلهما السجاد منذ 30 عاماً

Date: 2021-08-10 09:11:17
فيديو+ صور.. شقيقتان "مقطوعتان من الشجرة" خليلهما السجاد منذ 30 عاماً

كوردستان تُلزم قضاءً ومجمعاً سكنياً بتعليمات مشددة

Date: 2020-03-23 14:21:49
كوردستان تُلزم قضاءً ومجمعاً سكنياً بتعليمات مشددة

الطائرات التركية تعاود قصف مناطق شمالي دهوك

Date: 2022-07-22 17:07:39
الطائرات التركية تعاود قصف مناطق شمالي دهوك