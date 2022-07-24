الاتحادية العليا تقر تعديل قانون الغرف التجارية والصناعية في كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارا لصالح برلمان كوردستان، تم بموجبه منح وزارة التجارة في الإقليم صلاحية "حماية الاسماء التجارية".

ويأتي القرار بعد ستة أشهر من جلسات عقدتها المحكمة، بشأن قضية التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اقليم كوردستان.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد أصدر في تشرين الأول من العام الماضي 2021، "قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الاقليم"، الامر الذي اثار قلق غرفة تجارة بغداد خاصة الفقرة الخاصة بحماية "الأسماء التجارية".

وبعدها رفعت غرفة تجارة بغداد قضية لدى المحكمة الاتحادية ضد برلمان كوردستان اتهمته فيها بأن التعديل مخالف للدستور كونه اعطى صلاحية حماية الاسماء التجارية لوزارة التجارة في الإقليم، في وقت يعد هذا امراً مركزياً ومن صلاحيات الحكومة الاتحادية.

وأقرت المحكمة الاتحادية أمس السبت، قرارا لصالح برلمان كوردستان منح بموجبه صلاحية حماية الاسماء التجارية لوزارة التجارة والصناعة في حكومة الاقليم.