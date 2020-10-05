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اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-05T12:15:24+0000
اكثر من 800 إصابة جديدة بكورونا كوردستان وسط تعافي 382

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الإثنين، عن وفاة 21 مصاباً في فيروس كورونا في عموم الإقليم خلال ٢٤ ساعة ماضية، التي سُجلت فيها 829 إصابة، و382 حالة شفاء.

وذكر بيان للصحة، أنها أجرت 5233 عملية فحص، شخصت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على:

(٣٣٧ اربيل)

(٨٤ السليمانية ٢٩ گرمیان)

(٣٥٢ دهوك)

(٢٧ حلبجة)

كما توزعت حالات الشفاء ال٣٨٢ على: 

(١١٨ اربيل)

(٢٧ السليمانية ٢٤ گرمیان)

(١٨٢ دهوك)

(٣١ حلبجة)

وبحسب بيان صحة الإقليم، فأن ٢١ حالة وفاة جديدة سجلت في مدن:

(٧ اربيل)

(٨ السليمانية)

(٦ دهوك)

ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٥١٠٧٧ شخصاً، تعافى منهم  ٣٢٣٧٨، وتوفي ١٨٤٧ اخر.

 

 



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