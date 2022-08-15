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اكتشاف نبات جديد في إقليم كوردستان.. صورة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-15T09:28:17+0000
اكتشاف نبات جديد في إقليم كوردستان.. صورة

شفق نيوز/ اعلن البروفيسور الكوردي المختص بالنباتات، كارزان عمر قادر، يوم الاثنين، عن اكتشاف نبات جديد يضاف إلى أنواع النباتات في العالم.

وقال قادر خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، بمدينة حلبجة، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "الجهود العلمية توصلت لاكتشاف نوع جديد من النباتات في العالم على الحدود العراقية الإيرانية وتحديدا في منطقة شاربازير التابعة لمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان".

واشار الى ان "الاكتشاف بدأ في عام 2019 بالتنسيق بين جمعية المعشبين الوطنيين وجامعة السليمانية وقد تم جمع البذور فقط، وفي عام 2020 تم أخذ عينات من الزهور لذلك النبات".

وأضاف "تم التعاون مع جامعة كرمان الايرانية وبعد اجراء الفحوصات المختبرية اتضح أنه نوع جديد من النباتات على مستوى العراق والعالم، وينتمي الى عائلة النباتات الشفوية، وهي احدى اكبر العوائل النباتية في العالم".

وبين قادر ان "هذه العائلة من النباتات تستخدم كغذاء وتدخل في عدد من الصناعات، ومن أكثر أنواع هذه العائلة استخداماً هو الريحان والنعناع والبطنج والزعتر".

وأوضح ان "هذا النوع من النباتات يمكن استخدامه كعلاج طبي للكثير من الحالات المرضية".

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