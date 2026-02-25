اكتشاف موقع أثري في حي سكني وسط أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية الآثار والتراث في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اكتشاف مقبرة أثرية عمرها نحو 14 قرناً.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المقبرة تضم أكثر من 100 جمجمة بشرية بالإضافة إلى مقتنيات أثرية، وتم اكتشافها في حي "باغلو مناره" وسط مدينة أربيل أثناء تنفيذ أحد المشاريع الخدمية في المنطقة.

وبينت أن فريقاً آثارياً محلياً مشتركاً من المديرية العامة للآثار والمديرية التابعة لأربيل، باشر خلال الأيام القليلة الماضية بأعمال التنقيب في الموقع المكتشف، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تاريخ هذا الموقع يعود إلى ما يقارب 1400 عام مضت.

وأوضحت المديرية أنه تم العثور حتى الآن على بقايا أكثر من 100 جمجمة بشرية، ومجموعة من السكك والعملات الفضية، وخلخالان من البرونز، وخرزتان من اللؤلؤ (قلائد)، وسوار حديدي، وأربع قطع من الأواني الفخارية (كوز) مدفونة مع الجثامين.

وأضافت أنه لأجل حسم الحقائق التاريخية والعلمية، أكدت المديرية أنه تم إرسال عينات من الحمض النووي (DNA) إلى وزارة الداخلية لإجراء الفحوصات المختبرية الدقيقة.

يُذكر أن هذا الموقع يقع بالقرب من أحد شوارع حي "باغلو مناره"، حيث لاحظ العمال أثناء العمل وجود عدد من الجماجم البشرية، وبادروا بإبلاغ الفرق المختصة فوراً. وبعد إجراء عمليات الكشف والتنقيب، تبين أن المكان يمثل موقعاً تاريخياً هاماً يضم كنزاً من المقتنيات الأثرية التي تعكس حقبة زمنية قديمة للمنطقة.