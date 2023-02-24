اكتشاف معبد لـ"المياتية" و12 موقعاً أثرياً في مطار دهوك الدولي (صور)

شفق نيوز / أعلنت دائرة آثار دهوك، في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اكتشاف 13 موقعا أثرياً ضمن موقع مطار دهوك الدولي، من بين أكثر من 2000 موقع أثري اكتشفت في المحافظة مؤخراً.

وقال مدير دائرة آثار دهوك، بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة وبالتعاون مع جامعة (فرايبورغ) الألمانية، نقبت في موقع (مقبلي) والذي يقع ضمن مركز المطار، وعثرت على 13 موقعاً أثرياً فيها".

وكشف بريفكاني، عن نتائج التنقيب في هذه المواقع قائلاً: "تم استخراج العديد من قطع اثرية منها عدد من الأختام ومبانٍ، والاهم في ذلك هو اكتشاف معبد يعود للفترة (المياتية) وهي خارج مدن الامبراطورية الميتانية، وهذا يعتبر من النوادر".

وأوضح أن "أعمال التنقيب ما زالت مستمرة في هذه المواقع"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً عالياً بين دائرته ومديرية مطار دهوك الدولي بخصوص حماية هذه المواقع".

يذكر أن مطار دهوك الدولي، تم البدء بإنشائه في العام 2012، وكان من المقرر أن ينهي في العام 2015، لكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّ بها إقليم كوردستان، حالت دون إكمال المشروع.

وصرح محافظ دهوك علي تتر، في وقت سابق بأن إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع عدد من الشركات العالمية المختصة لاستئناف بناء المطار.