اكتشاف أثري في إقليم كوردستان يعود لـ9500 عام قبل الميلاد (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آثار السليمانية، ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، اكتشاف موقع أثري قديم بالتعاون مع جامعة بريطانية.

وقال مدير آثار السليمانية، حسن حمه غريب حسين، لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الأسبوعين الماضيين تم التنقيب في موقع أثري يعود لأكثر من 11 ألف عام في السليمانية، وذلك بالتعاون مع بعثة بريطانية من جامعة ريدينغ".

وأضاف حسين، أن "الموقع يقع على بعد 50كم شمال غرب السليمانية، وتحديدا أمام كهف (زرزي) وكهف (قزقپان) على ضفاف نهر رزان في منطقة (جمي ريرزان) في محافظة السليمانية".

وبحسب مديرية آثار السليمانية، جرى التنقيب في هذا الموقع، من قبل جامعة "شيتاكو" البريطانية في عامي 1926 / 1928، لكن لفترة قليلة.

ويعد هذا الموقع، أحد أقدم الأماكن الأثرية التي تم اكتشافها في تاريخ البشرية، حيث يعود إلى أكثر من 11.500 عام، أي قبل 9.500 عام قبل الميلاد.

وعُثر في هذا الموقع، على أدوات للصيد والبقاء على قيد الحياة، وهذا يثبت أن البشر عاشوا هنا ولم يتم عزل هذه المنطقة عن الحياة عبر التاريخ.