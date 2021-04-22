اقليم كوردستان .. 977 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 977 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 143723.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 182 أربيل، 289 السليمانية، 424 دهوك، 20 حلبجة، 52 كرميان، 10 رابرين.

وأضاف البيان أن 763 مريضا بالوباء اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 86 أربيل، 318 السليمانية، 354 دهوك، 5 حلبجة، ليصل مجموعة عدد حالات التعافي إلى 120373.

وأشار البيان إلى تسجيل 9 حالات وفاة وكما يأتي: 3 أربيل، 3 السليمانية، 3 دهوك ليكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن 3920.