اقليم كوردستان .. 7 وفيات و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل قرابة 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي إنها سجلت 589 إصابة جديدة بالفيروس توزعت على هذا النحو: 76 أربيل، 239 السليمانية، 225 دهوك، 1 حلبجة، 39 كرميان، 9 رابرين.

وأضافت أن 791 مريضا تماثل للشفاء التام وكالاتي: 279 أربيل، 236 السليمانية، 201 دهوك، 12 حلبجة، 53 كرميان، 10 رابرين.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 حالات وفاة وكما يأتي: 1 السليمانية، 5 دهوك، 1 حلبجة.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات إلى 171873 فيما تعافى من بينهم 158624 توفي 4302 مصابين بالفيروس.