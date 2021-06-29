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اقليم كوردستان .. 652 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-29T14:12:28+0000
اقليم كوردستان .. 652 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 184993. 

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 162 أربيل، 192 السليمانية، 247 دهوك، 9 حلبجة، 42 كرميان.

وتماثل 572 مريضا بالوباء للشفاء التام وكما يأتي: 109 أربيل، 210 السليمانية، 211 دهوك، 6 حلبجة، 33 كرميان، 3 رابرين ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 173141.

وسجل الإقليم 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية وكالاتي: 1 اربيل، 3 السليمانية، 2 دهوك ليكون مجموع عدد حالات الوفيات الكلي 4471.

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