اقليم كوردستان .. 652 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 184993.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 162 أربيل، 192 السليمانية، 247 دهوك، 9 حلبجة، 42 كرميان.

وتماثل 572 مريضا بالوباء للشفاء التام وكما يأتي: 109 أربيل، 210 السليمانية، 211 دهوك، 6 حلبجة، 33 كرميان، 3 رابرين ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 173141.

وسجل الإقليم 6 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية وكالاتي: 1 اربيل، 3 السليمانية، 2 دهوك ليكون مجموع عدد حالات الوفيات الكلي 4471.