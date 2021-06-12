اقليم كوردستان: 6 وفيات و239 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل ست حالات وفاة و239 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (6637) فحصا للتفتيش عن حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في جميع مناطق الإقليم، منها (٢٢٩٧) في اربيل و(١٢٠٦) في السليمانية و(٣٠٧٢) في دهوك (٦٢) في گرمیان، مبينا أن النتائج أسفرت عن اكتشاف (٢٣٩) حالة اصابة جديدة من ( ١٢) في اربيل و( ٤٥) في السليمانية و(١٨١) في دهوك و(١) في گرمیان.