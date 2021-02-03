اقليم كوردستان يسجل 48 اصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتخطى 100 الف

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وتوزعت الاصابات على هذا النحو: 8 أربيل، 11 السليمانية، 28 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، صفر رابرين، وبهذا يصل اجمالي العدد الى 106287.

واشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى تماثل 438 مريضا للشفاء التام وكالاتي: 38 اربيل، 53 السليمانية، 324 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، 23 رابرين، ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 100046.

وذكر البيان ان ثلاثة مصابين بالوباء توفوا خلال آخر 24 ساعة ليكون معه عدد الوفيات الكلي 3477.