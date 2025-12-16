اقليم كوردستان.. 30 ألف متطوع يعملون في المجالات الإنسانية

شفق نيوز- أربيل

أقامت المنظمات الخيرية والإنسانية في إقليم كوردستان، الثلاثاء، مراسم تعريفية وتكريمية للمتطوعين، بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين.

وقال رئيس منظمة السلامة الصحية وليد حيدر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أكثر من 30 ألف متطوع يعملون في مجالات مختلفة في إقليم كوردستان حالياً".

وأشار إلى أنهم "تمكنوا من تحقيق تنسيق فعال مع المنظمات الإنسانية والخيرية خلال الأزمات والأحداث غير المرغوب فيها".

من جانبه، تحدث هرمان رشيد، المشرف على منظمة متطوعي الأمم المتحدة، بشكل عام عن مهام ومشاريع المتطوعين، قائلاً إن "الحملات البيئية، ومواجهة الأضرار، والإشراف على مخيمات النازحين واللاجئين، وإغاثة المتضررين، والتنسيق البيئي، والعديد من الأعمال الأخرى، هي المشاريع الإنسانية التي يقوم بها المتطوعون، ويلعبون دوراً مهماً في التواصل الإنساني في جميع القطاعات".