اقليم كوردستان.. 11 وفاة و649 اصابة جديدة بوباء كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مؤكدة وفاة ١١ مصابا وتسجيل ٦٤٩ اصابة جديدة مع شفاء ٨٤٩ حالة شفاء في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت باجراء (٩٠٩٦) فحصا جديدا من بينها (٣٠٣١) في اربيل و(٢٣٣٥) في السليمانیة و(٢٩٧٠) في دهوك و(٦١) في حلبجة و(٦٠٧) في گرمیان و(٩٢) في راپرین، مؤكدة اصابة (٦٤٩) شخصا جديدا من بينهم (١٤٧) في اربيل و(٢٢٦) في السليمانیة و(١٩٥) في دهوك و(٨) في حلبجة و(٦٣) في گرمیان و(١٠) في راپرین.

واضاف البيان ان (٨٤٩) مصابا اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها من بينهم (٣١٠) في اربيل و(٢١٠) في السليمانیة و(٢٦٦) في دهوك و(١٥) في حلبجة و(٤٤) في گرمیان و (٤) في راپرین، مشيرا الى حصول (11) حالة وفاة جديدة من بينها (٢) في اربيل و(٦) في السليمانیة و(٢) في گرمیان و(١) في راپرین.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ(٢١٨٧١) خرجوا جميعا من الحجر، فيما اجرت (١٧٧٧٧٠٩) من بينها (٦٢٠٥٩٤ اربيل، ٤١٩٠٦٦ السليمانیة، ٧٢٣٤٩٢ دهوك، ١٤٥٥٧ حلبجة)، مؤكدة اصابة ١٦٣٦٦٦ شخصا من بينهم (٥١٦٦٨ اربيل، ٥٠٩١٥ السليمانیة، ٥٧٤٤١ دهوك، ٣٦٤٢ حلبجة).

اما مجموع المصابين الذين اكتسبوا الشفاء فقد بلغ ١٤٧٤٠٧ من بينهم (٤٥٩٩٠ اربيل، ٤٤٧٠٦ السليمانیة، ٥٣٤٥٧ دهوك، ٣٢٥٤ حلبجة)، لافتة الى بقاء (١٢٠٦٤) مصابا تحت العناية الطبية من بينهم (٤٥٣١ اربيل، ٤٢٨٥ السليمانیة، ٣٠٠٧ دهوك، ٢٤١ حلبجة).

اما عن مجموع المصابين الذين توفوا جراء مضاعفات الاصابة بالفيروس منذ ظهوره في اقليم كوردستان، فقد اشار البيان الى وفاة (٤١٩٥) مصابا من بينهم (١١٤٧ اربيل، ١٩٢٤ السلمانیة، ٩٧٧ دهوك، ١٤٧ حلبجة).