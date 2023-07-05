اقليم كوردستان يؤكد تعرض مقر لحرس الحدود لقصف بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تفاصيل القصف الذي تعرض له مقر لحرس الحدود في إدارة زاخو المستقلة.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت يوم الاربعاء مقر اللواء الاول في حرس الحدود وسط قضاء باتيفا التابع لادارة زاخو المستقلة في الساعة 14:25 ولم تسفر عن اضرار بشرية سوى الاضرار المادية".

وبين ان "الطائرة وُجهت في منطقة بين قريتي دوكوي وبروشكا سعدوني في حدود قضاء باتيفا حيث ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني يتواجدون في هذه المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، استثنت فصائل "المقاومة الإسلامية"، القواعد العسكرية التركية في العراق من "الفرصة الأخيرة"، معلنة عن استهداف قاعدة لها في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم "لواء أحرار العراق"، أبو محمد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الفرصة الأخيرة التي أعلنتها (تنسيقية المقاومة العراقية) لا تشمل الاحتلال التركي مطلقاً".

وأضاف "إننا في المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق أردنا أن نبين ذلك بالأفعال لا بالأقوال في زمن كثر فيه القول وقل فيه الفعل"، معلنا نجاح فصيله بـ"استهداف قاعدة الاحتلال التركي في دهوك (بانيفا)، في تمام الساعة الثانية إلا بضع دقائق (01:55) بعد جهد استخباري مكثف".

وكانت ما تعرف بـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، قد منحت قبل أسبوعين، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "فرصة أخيرة" للحد من الانتهاكات الأمريكية، وتوعدت واشنطن بـ"رد مناسب" في حال تنفيذ تهديدها باستهداف أحد "قادة الفصائل".