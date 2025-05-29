اقليم كوردستان يؤشر زيادة في أعداد تجار المخدرات بأربعة أضعاف خلال 5 سنوات

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الخميس، زيادة أعداد المتاجرين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى أربعة أضعاف خلال خمس سنوات في الإقليم.

وقال زيباري خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش الحملة الوطنية لمواجهة المخدرات التي أطلقتها حكومة الإقليم، إنه "منذ الأول من كانون الثاني/يناير العام 2024 ، ولغاية يوم 31 من كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه فإن عدد المتهمين الملقى القبض عليهم والذين يقضون فترة محكوميتهم في السجون الاصلاحية بلغ 1568 مداناً".

وأوضح، أنه "في العام 2025 ولغاية الان يوجد حوالي 200 مدان في تلك السجون"، مردفا بالقول "حاليا يتواجد حوالي 1700 مدان بالمتاجرة والترويج للمواد المخدرة في إصلاحيات اقليم كوردستان".

وأضاف زيباري، أنه "في العام 2019 بلغ عدد المدانين بالمتاجرة 212 شخصا في حين وصل المجموع الكلي للمحكومين في العام نفسه 1282 شخصاً"، مشيرا إلى أن "عدد المتاجرين بالمخدرات المحكومين زاد بمعدل أربعة أضعاف في العام 2024".