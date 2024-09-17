اقليم كوردستان يُثبِّت أكثر من 5 آلاف معلم ويحيل حوالي 40 الفاً آخرين على العقود

شفق نيوز/ أكد وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الثلاثاء، تثبيت أكثر من 5000 معلم على الملاك الدائم في حين تمت احالة قرابة 4 ألفاً آخرين على العقود.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها مراسم حجر الأساس لبناء 15 روضة أطفال ومدارس في قضاء "خبات" في محافظة اربيل بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال الوزير في كلمته، إنه تم بناء 152 مدرسة حتى الآن، ويتم الانتهاء من بناء 42 مدرسة اخرى ايضا، مردفا بالقول إن حكومة الإقليم باعادة تأهيل 1670 مدرسة وفتح 629 صفا دراسيا جديدا.

وقال أيضا: راجعنا حتى الآن 60 عنوانا دراسيا في المناهج مع تصنيف للمدارس و محاولة تطوير مهارات الكوادر التدريسية، مشيرا إلى فتح 74 مدرسة بالطاقة الشمسية.

وأشار حمه سعيد، بالقول إنه "خلال السنوات العشر الماضية انخفضت نسبة الأمية الى 16 بالمئة بعد أن كانت 24 بالمئة، تمكنا من فتح المجال لـ60 ألف طالب لاجئ ونازح.

واضاف أنه رغم المصاعب تمكن قطاع التربية في اقليم كوردستان من إنجاز خطوات استراتيجية وأهم نقطة هي: أننا حولنا 5088 معلما إلى العقود الدائمة، وتحويل 37 ألفا و 933 معلما الى العقود.

بدوره قال مسرور بارزاني في كلمته على هامش وضع الحجر الاساس: أولينا اهتماما بقطاع التربية خلال سنوات الماضية قدر الإمكان، ولم نسمح بتوقف الدراسة بسبب جائحة كورونا حيث كانت الدراسة الإلكترونية والدراسة عبر نظام "الاونلاين" جيدة.

وأضاف أن ‏قطاع التربية يحتاج إلى المزيد من الاهتمام، والاستثمار في الجيل الجديد هو أكثر استثمار فائدة، مشددا على أنه يتعين إيصال المدارس إلى مستوى معياري.

وأعرب مسرور بارزاني عن أسفه من انه، خلال السنوات الماضية وبسبب الظروف السيئة التي مرت بها كوردستان لم يتم وضع بنى تحتية قوية لقطاع التربية، و أمامنا الكثير من أجل هذا القطاع.

كما نوه الى أن ‏المدارس التي سيتم وضع حجر الأساس لها اليوم في قضاء خبات هي بالتعاون مع القضاة الخاص.