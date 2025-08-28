اقليم كوردستان يودع 120 مليار دينار من الايرادات غير النفطية في حساب المالية العراقية

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، إيداع الايرادات غير النفطية لشهر حزيران/يونيو الماضي في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وذكرت المالية في بيان اليوم، أنه جرى إيداع الإيرادات غير النفطية العائدة للإقليم عن شهر حزيران من العام 2025، والبالغة 120,000,000,000 دينار (مائة وعشرون مليار دينار)، نقداً في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم الثلاثاء 26 من شهر آب/أغسطس ، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.

وكان مصدر مطلع، قد كشف لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان، فيما أكد أن الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين.

وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.