اقليم كوردستان يواصل انخفاضا بعدد الاصابات بكورونا ويسجل 215 حالة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 4149 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1514 أربيل، 250 السليمانية، 2331 دهوك، صفر حلبجة، 54 كرميان، صفر رابرين.

واضافت انها شخصّت 215 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 47 اربيل، 45 السليمانية، 114 دهوك، صفر حلبجة، 9 كرميان، صفر رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 256 مريضا بالجائحة وكما يأتي: 114 اربيل، 12 السليمانية، 114 دهوك، 4 حلبجة، 12 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 8 مصابين بالوباء وكالاتي: 2 اربيل، 3 السليمانية، 1 دهوك، 1 حلبجة، 1 كرميان، صفر رابرين.

وبهذا يصل اجمالي الاصابات منذ تفشي الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان 101387 اكتسب من بينهم 66120 الشفاء التام توفي 3328 مصابا.