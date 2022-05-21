اقليم كوردستان ينشئ 3 مدن صناعية متطورة بمساعدة دولية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، البدء بإنشاء ثلاثة مناطق صناعية متطورة في الإقليم، فيما بينت ان "طموحها" يتجاوز هذا العدد.

وقال مستشار الوزارة فتحي محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خطة اقليم كوردستان تتضمن إنشاء 11 منطقة صناعية متطورة في مختلف مناطق الاقليم، إلا أن تكاليف انشاء تلك المناطق يتطلب ميزانيات ضخمة ولهذا سيتم انشاء ثلاثة هذا العام".

وأضاف محمد أن "ميزانية انشاء تلك المناطق الصناعية ستكون بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار في الإقليم"، مبيناً أن "الكثير من الدول أبدت استعدادها للتعاون مع الاقليم لإنشاء تلك المناطق الصناعية مثل الإمارات ومصر".