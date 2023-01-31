اقليم كوردستان ينجز 65% من أعمال أكبر مشروع لإنتاج الأسماك على مستوى العراق.. صور

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنه سيتم بناء أكبر مشروع لإنتاج الأسماك على مستوى الإقليم، والعراق وذلك في محافظة دهوك، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 65٪ من الأعمال الخاصة بهذا المشروع.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم اليوم، فإن هذا المشروع يهدف إلى سد الاحتياجات المحلية وتطويرها إلى مستوى يمكن تصديره إلى الخارج، والذي في مرحلته الأولى يمكن إنتاج 21 مليون إصبعية من الأسماك و1200 طن من لحوم الأسماك سنويا.

ونقل الموقع عن مدير مشروع الأسماك شكري عمر قوله، إن "هذا المشروع، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية والتكميلية للزراعة في إقليم كوردستان، يبلغ رأسماله 10 ملايين دولار، ووفر حاليا 500 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر للمواطنين".

وأوضح أنه "لم يتم انشاء أي مشروع مماثل للأسماك على هذا النحو والآلية في اقليم كوردستان والعراق كافة، كذلك تم استخدام التكنولوجيا المتقدمة فيه".

وتتكون مساحة المشروع من 229 دونماً يشمل مفاقس الأسماك والمختبرات الحوضية وبرك وأقفاص الأسماك، ومن المخطط إنشاء مصنع لإنتاج العلف داخله، ومن المقرر وبعد سد الاحتياجات المحلية، تسويق منتجات المصنع إلى باقي مناطق ومدن العراق، وتصديرها أيضا إلى دول الخليج.