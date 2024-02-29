اقليم كوردستان ينتج 1500 طن من لحوم الأسماك خلال العام 2024

شفق نيوز/ أعلن مدير الثروة السمكية بالمديرية العامة للثروة الحيوانية بيستون بكر، يوم الخميس، اصدار 23 رخصة رسمية لإنتاج لحوم الأسماك خلال عمر الحكومة الحالية لإقليم كوردستان بتشكيلتها التاسعة، في حين بلغ اجمالي الانتاج من هذه المادة الغذائية 1500 طن من قبل المشاريع المرخصة.

وقال بكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه تقرر ع خلال الفترة من (5/3/2024 إلى 15/6/2024) في مناطق اقليم كوردستان كافة باستثناء سد الموصل بتاريخ 2024/7/2 عودة الصيد الى طبيعته.

وأضاف أنه تم منح عدد من التراخيص الرسمية لأصحاب مشاريع إنتاج لحوم الأسماك، والتي تتكون من 23 رخصة من قبل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج هذا العام بلغ 1500 طن مع 23 مشروعًا قمنا بمنحها التراخيص.

وتابع بكر بالقول إن "هناك 413 مشروعا تم منحها الترخيص من قبل الحكومة السابقة والحكومة الحالية بإجمالي إنتاج بلغ 4500 طن من لحوم الأسماك".