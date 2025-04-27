اقليم كوردستان يقرع ناقوس الخطر جراء انخفاض مستوى المياه الجوفية والسطحية

شفق نيوز/ أفاد مدير عام الموارد المائية في اقليم كوردستان كاروان صباح هورامي، يوم الأحد، أن مستوى المياه الجوفية يواصل الانخفاض، وأن الاقليم فقد ثلث موارده من المياه السطحية بسبب تغير المناخ.

وأوضح هورامي، خلال مشاركته في مؤتمر كوردستان لتغير المناخ الذي أُقيم في أربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن وضع المياه الجوفية في اقليم كوردستان ليس جيدا، ويجب التعامل مع الوضع بمسؤولية، معللا ذلك بأن تغير المناخ كان له تأثير كبير على الإقليم.

وأضاف أن حكومة الاقليم وضعت خطة استراتيجية لحماية المياه، بدءاً من بناء السدود والبرك وصولاً إلى تنفيذ مشروع المياه الطارئة في أربيل، حيث يجري العمل حالياً على المشروع، منوهاً إلى أنه سيتم إغلاق أكثر من ألف بئر بعد اتمام المشروع.

كما أكد هورامي أن إيران بنت عدة مشاريع على مصادر المياه التي تتدفق إلى كوردستان، وجراء تلك المشاريع فإن قضاءي بشدر وقلعة دزه يعانيان من مشاكل نقص المياه في نهر "الزاب الصغير"، ومحافظة حلبجة كذلك تعاني من ذلك النقص في نهر سيروان.

يشار الى أن مؤتمر التغيرات المناخية تم تنظيمه من قبل جامعة "نولج" بمشاركة الدوائر والجهات ذات العلاقة ومنها هيئة البيئة، ووزارة البلديات ووزارة الزراعة، والمديرية العامة للتخطيط في اقليم كوردستان.