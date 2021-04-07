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اقليم كوردستان يفرض حظرا جزئيا بين محافظاته والادارات المستقلة
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-04-07T11:26:18+0000
اقليم كوردستان يفرض حظرا جزئيا بين محافظاته والادارات المستقبلة
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