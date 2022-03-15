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اقليم كوردستان يفتتح محطة كهربائية جديدة تغذي المنطقة الصناعية في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-15T14:33:14+0000
اقليم كوردستان يفتتح محطة كهربائية جديدة تغذي المنطقة الصناعية في أربيل

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، افتتاح محطة كهربائية جديدة بقدرة 25 ميغاواط تقوم بتغذية المنطقة الصناعية في محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال وزير الكهرباء كمال محمد صالح في كلمة له خلال المراسم حضرتها وكالة شفق نيوز، إن "هذه المحطة ستحل مشكلة اساسية في المنطقة تتمثل في توفير الطاقة الكهربائية لها".

واضاف ان "المرحلة الاولى تمثلت بمحطة للهاتف النقال وفي الفترة اللاحقة سيتم بناء محطة كبيرة لهذه المنطقة الصناعية".

وتابع صالح أنه "منذ بداية تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة الاقليم يكون هذا المشروع هو المشروع الكهربائي الثامن عشر الذي يتم تنفيذه في اربيل"، مبينا ان "هناك العديد المشاريع التي سيتم افتتاحها قريبا".

وأجاب الوزير صالح على تساؤلات المواطنين عن سبب عدم تحسن مدة توزيع الكهرباء على الرغم من كل هذه المشاريع، قائلا، إن "البنى التحتية لإنتاج الكهرباء في الاقليم تستطيع إنتاج ما مقداره 6700 ميغاواط من الكهرباء، الا ان عدم وجود الوقود ادى الى استغلال نصف هذه الإمكانية فقط".

ومن اجل معالجة مشكلة الوقود اشار الوزير الى "خطة لوزارة الثروات الطبيعية التي خططت لرفع إنتاج الغاز الطبيعي لغاية شهر نيسان" ، منوها الى انه "بامكان وزارة الكهرباء الاستفادة من هذا النوع من الوقود".

يذكر أن مشروع محطة تيمار ينفذ بالشراكة بين شركتي بالوس وغرشين بما قيمته 2.2 مليار دينار.

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