اقليم كوردستان يعيد 6 الاف طن من البضائع المختلفة الى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت سلطات منفذ إبراهيم الخليل الحدودي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن إتلاف ورفض اكثر من ستة الاف من السلع والبضائع المتنوعة خلال شهر تشرين الثاني الماضي الى الجانب التركي.

وقال اعلام مجمع إبراهيم الخليل الحدودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سلطات المنفذ "تمكنت خلال الفترة من الأول لغاية الثلاثين من شهر تشرين الثاني الماضي من رفض واتلاف 6 الاف و14 طناً و439 كيلوغراماً من السلع والبضائع المختلفة التي رفضتها المختبرات واللجان المختصة".

وأشار البيان إلى "اعادة قسم من السلع والبضائع المرفوضة إلى مصدرها"، موضحاً أنه "تم اتلاف القسم الاخر منها بسبب عدم تطابقها مع تعليمات حكومة إقليم كوردستان".

ونوه بيان المجمع إلى أن "السلع والبضائع متكونة بصورة عامة من المواد الصحية والمأكولات والمشروبات ومواد التجميل والمواد البيطرية والزراعية والانشائية وغيرها".

وكان معبر ابراهيم الخليل الحدودي في إقليم كوردستان أعلن في وقت سابق عن اعادة 92 الف طن من المواد والمستلزمات المتنوعة واتلاف جزء اخر منها لعدم صلاحيتها للاستخدام وذلك من تاريخ 1/1/2019 ولغاية 31/10/2020.