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اقليم كوردستان يعيد قرابة 100 الف طن من البضائع المختلفة الى تركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-17T10:03:01+0000
اقليم كوردستان يعيد قرابة 100 الف طن من البضائع المختلفة الى تركيا

شفق نيوز/ اعلن معبر ابراهيم الخليل الحدودي في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن  اعادة  92  الف  طن  من المواد  والمستلزمات المتنوعة واتلاف جزء اخر منها لعدم صلاحيتها للاستخدام.

وقال كمال مسؤول اعلام المعبر الحدودي مع تركيا لوكالة شفق نيوز ان 92  الف طن من مواد ومستلزمات مختلفة منعت من الدخول عبر المعبر فيما تم اتلاف كميات اخرى لعدم صلاحيتها للاستخدام وذلك من تاريخ 1/1/2019  ولغاية 31/10/2020.

واضاف ان اكثر من 36  الف ملف اعدت للتجاوزات وارسلت الى اللجنة القانونية في المعبر للبت فيها على ان يتم تحويل ملفات للمحاكم التي خرج صلاحية اللجنة القانونية، مشيرا الى ان المواد المعادة والمتلفة تعود لدول مختلفة.

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