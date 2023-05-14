اقليم كوردستان يعيد تفعيل صندوق دعم المشاريع الصغرى

شفق نيوز/ أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأحد، عن إعادة العمل بصندوق دعم المشاريع الصغرى وفق قانون جديد خلال العام الحالي.

وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "صندوق دعم الشباب والعاطلين عن العمل والمشاريع الصغرى توقف بعد عام 2014، والآن تجري مناقشات حول إعادة إحياء هذا الصندوق بعد صياغة قانون جديد له ليشمل ليس فقط المشاريع التجارية بل الأعمال المنزلية أيضاً كالخياطة والنجارة والأعمال اليدوية".

وأضاف "ناقشنا الأمر مع رئاسة اقليم كوردستان وحكومة الاقليم وتقرر اعادة احياء الصندوق وسيتم تفعيله خلال العام الحالي".

وبين زيباري أن "قروض المشاريع تبدأ من مليونين ونصف المليون دينار إلى 25 مليون دينار ويتم تسديد القرض بأقساط شهرية بعد سنة من استلامه".