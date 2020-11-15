اقليم كوردستان يعلن 571 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان قرابة 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ليرتفع معها إجمالي اعداد الاصابات منذ تفشي الوباء في مناطق ومدن الإقليم ولغاية الآن الى 89600.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت 5663 فحصاً جديداً بواقع: 2144 أربيل، 761 السليمانية، 2454 دهوك، 31 حلبجة، 223 كرميان، 50 رابرين.

واضافت انها سجلت 571 اصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت على هذا النحو: 231 أربيل، 161 السليمانية، 121 دهوك، 9 حلبجة، 46 كرميان، 3 رابرين.

ونوهت الوزارة الى تعافي 426 مصابا وكما يأتي: 103 أربيل، 25 السليمانية، 231 دهوك، 15 حلبجة، 52 كرميان، صفر رابرين، ليصل عدد الذين اكتسبوا الشفاء التام الى 55282.