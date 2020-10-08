اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل 31 حالة وفاة، وتشخيص 793 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان وردل لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 6017 فحصا جديدا بواقع: 2152 اربيل، 926 السليمانية، 172 كرميان، 97 رابرين، 2636 دهوك، 34 حلبجة.

واضافت انها شخّصت 793 اصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 281 اربيل، 166 السليمانية، 26 كرميان، 31 رابرين، 265 دهوك، 24 حلبجة.

واشار البيان الى تعافي 338 مصابا وكما يأتي: 105 اربيل، 16 السليمانية، 27 كرميان، 162 دهوك، 28 حلبجة، منوها الى تسجيل 31 حالة وفاة وكالاتي: 4 اربيل، 13 السليمانية، 6 رابرين، 4 دهوك، 4 حلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الاصابات بالجائحة ومنذ تفشيها في اقليم كوردستان ولغاية الان الى 53549 مصابا تماثل 33650 من بينهم للشفاء بينما لا يزال 17962 قيد العلاج توفي 1937 مصابا.