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اقليم كوردستان يعلن 278 اصابة جديدة بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T13:24:51+0000
اقليم كوردستان يعلن 278 اصابة جديدة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في اقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 278 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات منذ تفشي الجائحة ولغاية الان الى 102104.

واجرت الوزارة 4112 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1558 أربيل، 754 السليمانية، 1745 دهوك، 12 حلبجة، 29 كرميان، 14 رابرين.

وسجلت 278 اصابة جديدة بواقع: 35 اربيل، 42 السليمانية، 197 دهوك، صفر حلبجة، 2 كرميان، 2 رابرين.

وتعافى 283 مصابا وكالاتي: 156 اربيل، 7 السليمانية، 105 دهوك، 1 حلبجة، 9 كرميان، 5 رابرين.

وتوفي 5 مصابين وكما يأتي: 2 اربيل، 2 السليمانية، صفر دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، 1 رابرين، ليصل عدد الوفيات الكلي الى 3348.

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