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اقليم كوردستان يعلن 27 حالة وفاة و 765 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-10T11:53:44+0000
اقليم كوردستان يعلن 27 حالة وفاة و 765 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم

شفق نيوز/ اظهرت نتائج الفحوص المختبرية التي اجرتها وزارة الصحة في إقليم كوردستان إصابة أكثر من 750 شخصا بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي اعداد الإصابات الى 85828 منذ تفشي الجائحة ولغاية الآن.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 5393 فحصاً جديداً بواقع: 2043 اربيل، 961 السليمانية، 2050 دهوك، 70 حلبجة، 197 كرميان، 72 رابرين.

وشخّصت الوزارة 765 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت على هذا النحو: 346 اربيل، 124 السليمانية، 207 دهوك، 34 حلبجة، 45 كرميان، 9 رابرين.

 وتماثل 593 مصابا بالفيروس وكالاتي: 95 اربيل، 11 السليمانية، 430 دهوك، 20 حلبجة، 37 كرميان، وصفر رابرين ليصل معها معدل المتعافين الى 53364.

وتوفي 27 مصابا بالوباء خلال الـ24 الساعة الماضية وكما يأتي: 6 اربيل، 11 السليمانية، 8 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، 2 رابرين، وبهذا يبلغ عدد الوفيات 2709 بينما ما يزال 29755 قيد العلاج.

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