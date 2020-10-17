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اقليم كوردستان يعلن 23 حالة وفاة و 723 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-17T11:00:52+0000
اقليم كوردستان يعلن 23 حالة وفاة و 723 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ افادت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت بتسجيل 23 حالة وفاة، و723 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 5262 فحصاً جديداً بواقع: 1170 اربيل، 787 السليمانية، 148 كرميان، 3123 دهوك، 34 حلبجة.

واضافت انه تم تسجيل 723 اصابة جديدة بالفيروس توزعت على هذا النحو: 156 اربيل، 149 السليمانية، 30 كرميان، 365 دهوك، 23 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 391 مصابا وكالاتي: 117 اربيل، 16 السليمانية، 33 كرميان، 196 دهوك، مشيرا الى وفاة 23 مصابا وكما يأتي: 3 اربيل، 9 السليمانية، وحالة واحدة في رابرين، و8 دهوك، وحالتان في حلبجة.

واجمل البيان اعداد الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ60906 تعافى من بينهم 37119 فيما لا يزال 21658 قيد العلاج توفي 2129 مصابا.

 

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