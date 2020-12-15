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اقليم كوردستان يعلن 222 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-15T12:01:38+0000
اقليم كوردستان يعلن 222 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في اقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 222 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع معها اجمالي اعداد الاصابات الى أكثر من مائة الف في عموم مناطق ومدن الاقليم.

وقالت وزارة صحة الاقليم في بيان للموقف الوبائي، إنها اجرت 2903 فحوص بواقع: 986 أربيل، 573 السليمانية، 1208 دهوك، 13 حلبجة، 98 كرميان، 25 رابرين.

ونوهت الى تسجيل 222 اصابة جديدة وعلى النحو الاتي: 43 أربيل، 34 السليمانية، 136 دهوك، 1 حلبجة، 8 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى تعافي 320 مصابا وكالاتي: 119 اربيل، 12 السليمانية، 172 دهوك، 5 حلبجة، 12 كرميان، صفر رابرين.

واضاف البيان ان ثلاثة مصابين فقط توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية في الاقليم وكما يأتي: صفر اربيل، 1 السليمانية، 1 دهوك، صفر حلبجة، صفر كرميان، 1 رابرين.

واجمل البيان العدد الكلي للاصابات بـ100719 اكتسب من بينهم 65283 الشفاء التام بينما توفي 3303 مصابا.

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