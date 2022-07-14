سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش شاركوا بمجزرة "خدرجيجة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-14T16:32:15+0000
اقليم كوردستان يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش شاركوا بمجزرة "خدرجيجة"

شفق نيوز/ اعلن مجلس امن اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تنفيذ عملية امنية خاصة ضد عدد من عناصر تنظيم داعش، بالتنسيق مع الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان العملية انتهت بقتل ثلاثة قياديين من تنظيم داعش في منطقة تقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية، وهو حاجم محمد رشيد الاسحاقي الذي قائدا في التنظيم واثنين اخرين شاركوا في تنفيذ هذه العملية في قرية خدرجيجة".

وبين ان "العملية جاءت كانتقام من عناصر داعش بسبب عملية إرهابية نفذها التنظيم في عام 2021 في قرية خدرجيجة وادت الى استشهاد 13 شخصا في القرية (ثلاثة أشقاء، وعشرة عناصر من البيشمركة".

واضاف انه "تم قتل المدعو حاجم حمد رشيد، القيادي في التنظيم واثنين اخرين شاركوا في تنفيذ هذه العملية".

related

صور.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية وأمنية

Date: 2021-12-06 11:48:48
صور.. رئيس إقليم كوردستان يعقد اجتماعاً مع قيادات عسكرية وأمنية

البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-13 07:47:59
البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

البيشمركة: هجوم "بردي" تم بواسطة أسلحة قناصة

Date: 2022-05-05 21:03:42
البيشمركة: هجوم "بردي" تم بواسطة أسلحة قناصة

اصابة ثلاثة عناصر بيشمركة بتعرض لداعش

Date: 2019-12-04 21:02:06
اصابة ثلاثة عناصر بيشمركة بتعرض لداعش

إقليم كوردستان يزود الأمم المتحدة بأدلة ومعلومات حول الموارد المالية لداعش

Date: 2021-12-03 09:51:53
إقليم كوردستان يزود الأمم المتحدة بأدلة ومعلومات حول الموارد المالية لداعش

البيشمركة تصد هجوماً لداعش قرب أربيل

Date: 2022-05-05 19:25:40
البيشمركة تصد هجوماً لداعش قرب أربيل

مسلحو داعش يطلقون النار على قوات البيشمركة في كرميان

Date: 2021-11-05 18:42:14
مسلحو داعش يطلقون النار على قوات البيشمركة في كرميان

البيشمركة تعلن سقوط ضحايا وجرحى بيد داعش في مخمور

Date: 2021-12-02 21:24:24
البيشمركة تعلن سقوط ضحايا وجرحى بيد داعش في مخمور