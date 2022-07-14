اقليم كوردستان يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش شاركوا بمجزرة "خدرجيجة"

شفق نيوز/ اعلن مجلس امن اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تنفيذ عملية امنية خاصة ضد عدد من عناصر تنظيم داعش، بالتنسيق مع الجيش العراقي وقوات التحالف الدولي.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان العملية انتهت بقتل ثلاثة قياديين من تنظيم داعش في منطقة تقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية، وهو حاجم محمد رشيد الاسحاقي الذي قائدا في التنظيم واثنين اخرين شاركوا في تنفيذ هذه العملية في قرية خدرجيجة".

وبين ان "العملية جاءت كانتقام من عناصر داعش بسبب عملية إرهابية نفذها التنظيم في عام 2021 في قرية خدرجيجة وادت الى استشهاد 13 شخصا في القرية (ثلاثة أشقاء، وعشرة عناصر من البيشمركة".

واضاف انه "تم قتل المدعو حاجم حمد رشيد، القيادي في التنظيم واثنين اخرين شاركوا في تنفيذ هذه العملية".