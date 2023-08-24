اقليم كوردستان يعلن مقتل أربعة عناصر "عمالية" بينهم قياديان بقصف جديد قرب أربيل

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الخميس، مقتل أربعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني بقصف جوي تركي.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بحسب المعلومات فإن طائرة مسيرة تركية استهدفت في الساعة 4:30 عصر اليوم، خيمة في منطقة ميرگسور ضمن قضاء سيدكان بأربيل".

وبين أن القصف "أدى إلى مقتل قياديين في حزب العمال واثنين من الفرق الطبية التابعة للحزب".

وصباح اليوم الخميس، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مقتل ثلاثة عناصر بحزب العمال الكوردستاني، بينهم قيادي بارز بقصف جوي تركي شمال مدينة أربيل.

وذكر الجهاز، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طائرة مسيرة تركية، استهدفت اليوم الخميس سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سيدكان التابع لمحافظة أربيل، ما أدى إلى مقتل قيادي بارز واثنين من عناصر الحزب".