اقليم كوردستان يعلن مشاركته لـ"أول مرة" بكتابة قانون موازنة العراق

شفق نيوز/ كشفت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن مشاركة الوفد الكوردي لأول مرة بكتابة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، معلنة عن قرب زيارة الوفد الى بغداد.

وكان مصدر مطلع مسؤول كشف صباح الاثنين لوكالة شفق نيوز، أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة قانون الموازنة وحصة الإقليم وحقوق الإقليم في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني .

واضاف المصدر، ان الوفد يضم وزراء المالية والموارد الطبيعية والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان الحالية على تواصل مستمر مع الحكومة العراقية وقمنا بالعديد من الزيارات وتم تشكيل عدة لجان بشأن قانون الموازنة وملف النفط والرقابة المالية والمناطق المتنازع عليها".

وأضاف، "وقمنا قبل رأس السنة الميلادية بزيارة بغداد ومستعدون الان للزيارة مرة اخرى وننتظر الان تحديد موعد لنزور بغداد ونتناقش مجددا حول الملفات المهمة".

وتابع، "نحن كحكومة الاقليم جادون في التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذه اول مرة نكون مشاركين في كتابة قانون الموازنة بطلب منا وننتظر النتائج".

وأكد عادل بالقول، "نحن مستعدون للاتفاق مع الحكومة العراقية على اساس الدستور والاتفاق السياسي الذي أُبرم بين القوى المشكلة للحكومة الجديدة".

واحتضنت العاصمة بغداد، يوم الأربعاء (30 / 11 / 2022) اجتماع اللجنة العليا لحكومتي المركز والاقليم لمناقشة عدة ملفات بهدف حل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وأكد الجانبان على اهمية هذه المرحلة للتوصل الى اتفاق مشترك في اطار الدستور والمنهاج الوزاري المتفق عليه من قبل الجهات السياسية المّشّكِلة للحكومة العراقية الجديدة".

كما جرى خلال الاجتماع بحسب بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان "التباحث حول ملف النفط والموازنة والرقابة المالية والمنافذ الحدودية، مشيراً الى ان "الاجتماعات بين الجانبين ستستمر لحين التوصل الى حل نهائي للمشاكل والملفات العالقة".