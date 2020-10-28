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اقليم كوردستان يعلن قرابة 1300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-28T11:41:28+0000
اقليم كوردستان يعلن قرابة 1300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان نحو 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء الى 73049.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 6515 فحصا جديدا بواقع: 2718 أربيل، 795 السليمانية، 2656 دهوك، 70 حلبجة، 178 كرميان، 98 رابرين.

واضافت الوزارة انها سجلت 1297 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية توزعت على هذا النحو: 596 أربيل، 153 السليمانية، 458 دهوك، 33 حلبجة، 38 كرميان، 19 رابرين.

واشار البيان الى تعافي 664 مصابا وكالاتي: 117 اربيل، 14 السليمانية، 461 دهوك، 24 حلبجة، 35 كرميان، 13 رابرين، ليصل المجموع الكلي للذين اكتسبوا الشفاء التام الى 41573.

ونوه البيان الى وفاة 27 مصابا خلال اليوم الماضي وكما يأتي: 6 أربيل، 8 السليمانية، 7 دهوك، حالة واحدة في حلبجة، حالتان في كرميان، وثلاث حالات رابرين ليبلغ اعداد المتوفين منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الآن 2388 حالة.

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