إقليم كوردستان يعلن حصيلة غير مسبوقة بكورونا: 1308 اصابات جديدة بيوم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل 1308 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "للإسف نسبة الاصابات قد ارتفعت بشكل سريع وملحوظ خلال الساعات الـ24 الماضية".

واضاف ان الوزارة اجرت 6451 فحصا جديدا سجلت خلالها 1308 اصابات جديدة بالوباء، مشيرا الى وفاة 17 مريضا، واكتساب 246 مصاباً الشفاء التام.

وتابع البرزنجي ان الوزارة اجرت 589703 فحصا منذ تفشي الجائحة ولغاية الآن بينما وصل إجمالي الإصابات الى 66131 مصابا توفي من بينهم وللاسف 2243 فيما تعافى 38807 مصابين.



