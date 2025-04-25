اقليم كوردستان يعلن حالة تأهب قصوى بسبب "الحمى النزفية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اتخاذ إجراءات وقائية قصوى لمواجهة خطر "الحمى النزفية"، وذلك بعد تسجيل حالات مؤكدة في العراق، مشيرة إلى أن المرض يُعد من الأمراض الفيروسية المعدية والخطيرة.

وأكدت الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية، وفي مقدمتها منع ذبح الحيوانات داخل المنازل، والسماح بذلك فقط في الأماكن المجازة رسمياً.

كما شددت الوزارة، على ضرورة التزام الجزارين بارتداء معدات الوقاية الشخصية، خصوصاً القفازات والملابس الواقية، مهددة بفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

وطالبت الوزارة، بـ "تطهير أماكن الذبح والأدوات المستخدمة فيه بمحلول الكلور بنسبة تركيز 5%، مع اتخاذ إجراءات النظافة الكاملة عند التعامل مع اللحوم، وشراءها فقط من مصادر موثوقة، بالإضافة إلى طهيها جيداً".

ودعت الصحة المواطنين، إلى "ارتداء ملابس طويلة وفاتحة اللون عند التواجد في المناطق التي تنتشر فيها الحشرات الناقلة للمرض، واستعمال الكريمات والمبيدات الطاردة للحشرات عند الحاجة".

وأشارت إلى "ضرورة التنسيق بين دوائر الصحة والبيطرة والزراعة لمكافحة حشرة القراد، وتكثيف حملات التوعية الصحية عبر الوسائل الإعلامية، إلى جانب تنفيذ حملات رش في أماكن تربية الحيوانات وفق الخطط الموضوعة، مع إلزام الكوادر الصحية بارتداء معدات الحماية عند التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم أمس الخميس، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.