اقليم كوردستان يعلن تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الأربعاء عن انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في الإقليم.

وقال البرزنجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بداية الموجة الرابعة القوية والسريعة بدأت مع انتشار فيروس كورونا، والسلالة المتحورة من (omicrons)".

وجدد تأكيده على أنه "ينبغي زيادة اتباع التدابير الوقائية الشخصية، والحفاظ على الأسر والأطفال".

وتابع الوزير بالقول إن "أهم الإجراءات التي ينبغي اتباعها التطعيم باللقاح المضاد، وارتداء القناع الطبي، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الأماكن المزدحمة"، مشددا على "ضرورة زيارة المراكز الطبية، ومراكز كورونا عند ظهور أي أعراض".