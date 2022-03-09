اقليم كوردستان يعلن تعطيل الدوام لمدة خمسة ايام بمناسبة عيد نوروز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم الاقليم لمدة خمسة ايام بمناسبة احتفالات عيد نوروز.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، في بيان مقتضب ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بمناسبة عيد نوروز القومي سيتم تعطيل الدوام من يوم الاحد الموافق العشرين من شهر اذار الحالي، إلى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من الشهر الحالي في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من أذار في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.

ويحيي عدد من البلدان في الشرق الأوسط أعياد نوروز مثل إيران وأفغانستان وباكستان وبلدان بشرق أوروبا مثل طاجاكستان وأوزبكستان.