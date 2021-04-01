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اقليم كوردستان يعلن تسجيل 755 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-01T13:27:13+0000
اقليم كوردستان يعلن تسجيل 755 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 122915.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة صحة الإقليم فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 171 اربيل، 22 السليمانية، 322 دهوك، 7 حلبجة، 31 كرميان، 2 رابرين.

واضاف البيان ان 333 مريضا بالوباء تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 77 أربيل، 76 السليمانية، 164 دهوك، 1 حلبجة، 12 كرميان، 3 رابرين، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 109995.

وتوفي 10 مصابين بكورونا وكما يأتي: 4 أربيل، 3 السليمانية، 2 دهوك، و1 كرميان ليبلغ عدد الوفيات الكلي 3680.

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