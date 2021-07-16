اقليم كوردستان يعلن تسجيل 1114 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 201192.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 398 أربيل، 342 السليمانية، 365 دهوك، 39 كرميان.

واكتسب 760 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 118 أربيل، 217 السليمانية، 387 دهوك، 1 حلبجة، 37 كرميان ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 184749.

وتوفي 8 مصابين خلال آخر 24 ساعة وكما يأتي: 1 أربيل، 5 السليمانية، 2 دهوك، ليكون مجموع حالات الوفيات 4568.