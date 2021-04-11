اقليم كوردستان يعلن بعد غد الثلاثاء اول ايام شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان، مؤكدة إعادة فتح دور العبادة اعتباراً من الغد.

وقال وزير الأوقاف بشتيوان صادق، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن يوم غد الاثنين، يعتبر مكملاً لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل أول أيام رمضان، وسيعاد فتح المساجد والجوامع أمام المصلين غداً الاثنين.

ودعا الوزير جميع المصلين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، معبرا عن شكره للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لكونها اخذت بنظر الاعتبار اهمية شهر رمضان وقررت اعادة فتح المساجد والجوامع.

وكان الوقف السني في العراق، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

من جانبها، أعلنت المراجع الشيعية من بينها مرجعية علي السيستاني أنها تتحرى هلال شهر رمضان.

ويأتي رمضان هذا العام في ظل قيود مشددة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.