سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان يعلن بعد غد الثلاثاء اول ايام شهر رمضان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T15:52:22+0000
اقليم كوردستان يعلن بعد غد الثلاثاء اول ايام شهر رمضان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء سيكون أول أيام شهر رمضان، مؤكدة إعادة فتح دور العبادة اعتباراً من الغد.

وقال وزير الأوقاف بشتيوان صادق، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن يوم غد الاثنين، يعتبر مكملاً لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل أول أيام رمضان، وسيعاد فتح المساجد والجوامع أمام المصلين غداً الاثنين.

ودعا الوزير جميع المصلين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، معبرا عن شكره للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لكونها اخذت بنظر الاعتبار اهمية شهر رمضان وقررت اعادة فتح المساجد والجوامع.

وكان الوقف السني في العراق، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

من جانبها، أعلنت المراجع الشيعية من بينها مرجعية علي السيستاني أنها تتحرى هلال شهر رمضان.

ويأتي رمضان هذا العام في ظل قيود مشددة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

related

إقليم كوردستان يعيد فتح المساجد ودور العبادة وفق قيود

Date: 2021-04-11 15:28:17
إقليم كوردستان يعيد فتح المساجد ودور العبادة وفق قيود

قوة من الحشد "تعترض" موكب نائب كوردي ومسؤول محلي "وتختطف" حمايتهم

Date: 2019-09-11 20:22:41
قوة من الحشد "تعترض" موكب نائب كوردي ومسؤول محلي "وتختطف" حمايتهم

السليمانية تسجل حالة وفاة لمصاب بكورونا

Date: 2020-05-31 19:52:19
السليمانية تسجل حالة وفاة لمصاب بكورونا

وصول مسؤول روسي رفيع الى اقليم كوردستان

Date: 2020-01-29 11:07:08
وصول مسؤول روسي رفيع الى اقليم كوردستان

كورونا كوردستان.. 8 وفيات و223 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-03-22 15:05:13
كورونا كوردستان.. 8 وفيات و223 إصابة جديدة بكورونا

كوردستان تتخوف من ارتفاع إصابات كورونا في باقي مناطق العراق وتعلن اجراءات

Date: 2020-05-14 16:12:21
كوردستان تتخوف من ارتفاع إصابات كورونا في باقي مناطق العراق وتعلن اجراءات

بعد تعافي نواب وموظفين من كورونا .. برلمان كوردستان يستأنف اعماله وجلساته

Date: 2020-06-21 13:50:23
بعد تعافي نواب وموظفين من كورونا .. برلمان كوردستان يستأنف اعماله وجلساته

تسجيل خمس إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل

Date: 2021-02-21 07:40:05
تسجيل خمس إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل