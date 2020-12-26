اقليم كوردستان يعلن انخفاضا باصابات كورونا لمستوى كبير بـ128 حالة جديدة

شفق نيوز/ تراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة الى مستوى كبير حيث سجلت وزارة الصحة 128 حالة جديدة وهي اقل نسبة منذ ان بلغ الوباء ذروته في مدن ومناطق الاقليم خلال الاشهر الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي انها اجرت (٤٥٨٦) فحصا جديدا توزعت على هذا النحو:

• (١٣٢١) اربيل

• (٥٦٤) السليمانية

• (٢٦٦٤) دهوك

• (١٥) حلبجة

• (٢٢) گـرميان

• (٠) راپـرين

واشارت الوزارة الى تسجيل (١٢٨ اصابة جديدة)

• (١٤) اربيل

• (٢٦) السليمانية

• (٨٦) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٢) گەرمیان

• (٠) رابرين.

ونوه البيان الى تعافي : (٣٢٧ مصابا)

• (١٢٢) أربيل

• (٥) السليمانية

• (١٨٦) دهوك

• (٣) حلبجة

• (١١) گـرميان

• (٠) راپرين.

ولفت البيان الى وفاة (٤ مرضى)

• (٢) اربيل

• (٠) السليمانية

• (٢) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٠) گـرميان

• (٠) راپرين

واجمل البيان اعداد الاصابات منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الان بـ ١٠٢٧٠٩ فيما اكتسب ٦٨٧٨١ الشفاء التام، توفي ٣٣٦٦ مصابا.