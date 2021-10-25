اقليم كوردستان يعلن اجراءات مشددة خاصة بـ"كورونا" ويبت بمصير دوام المدارس

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن اجراءات مشددة خاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا، فيما منحت مهلة حتى نهاية العام الجاري للموظفين وعناصر البيشمركة لتلقي اللقاحات.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، "قررنا أن تستمر الدراسة في المدارس الحكومية، ولكن ارتداء الكمامة سيصبح اجبارياً"، مبيناً أن "ارتداء الكمامة في الاماكن العامة سيصبح اجباريا ايضاً".

وأضاف أن "على جميع موظفي حكومة الاقليم وعناصر قوات البيشمركة أن يأخذوا اللقاح ضد كورونا لغاية نهاية العام الحالي"، موضحاً أنه "بخلاف ذلك ستتخذ الاجراءات القانونية ضدهم، وكذلك الحال للطلبة الذين هم فوق 18 عاماً".

وتابع، أن "على الكسبة واصحاب المهن والعاملين في القطاع العام تلقي اللقاح ايضاً " دون تحديد موعد او مهلة لهم، مشددا في ذات الوقت أن "على التدريسيين في وزارتي التربية والتعليم العالي اخذ اللقاح بشكل اجباري لغاية نهاية شهر تشرين الثاني القادم".

ودعت حكومة كوردستان، وفق المتحدث باسمها "اصحاب المطاعم والفنادق الى الالتزام بالاجراءات الوقائية، مشددا على "فرض غرامة بحق اي شخص يخالف الاجراءات بمبلغ 20 الف دينار".

وتابع قائلا، إن "الوضع في الاقليم اسوأ من باقي مناطق العراق بالنسبة لفيروس كورونا، وعلى الجميع عدم اقامة مراسيم التعزية لانها السبب الرئيسي في نقل الفيروس"، موضحا "اعطينا الصلاحيات للادارات المحلية لمنع اقامة مراسيم العزاء".