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اقليم كوردستان يعلق الدوام الرسمي في المدارس لمدة شهر كامل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-01T10:47:00+0000
اقليم كوردستان يعلق الدوام الرسمي في المدارس لمدة شهر كامل

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد ان اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا قررت تعليق الدوام في المدارس للمراحل الدراسية كافة لمدة شهر كامل.

هذا وكانت اللجنة العليا في الاقليم قد عقدت في وقت سابق من صباح اليوم اجتماعا للبت في مسألة مواصلة التعليم للمراحل الدراسية من عدمه إضافة الى تقييم الموقف الوبائي بشكل عام في كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعليق الدوام وبشكل مؤقت في المدارس وللمراحل كافة لغاية 1 – 12 – 2020.

واضاف ان هذا القرار جاء بعد اصابة اعداد كبيرة من التدريسيين والطلبة بفيروس كورونا.

وكان وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد قد كشف امس السبت عن إصابة عدد كبير بين صفوف التدريسيين والطلبة بفيروس كورونا لمباشرتهم الدراسة في المراكز التعليمية.

واعلن حمه سعيد يوم الثلاثاء ان الوزارة لن تتوانى عن اغلاق ابواب المدارس اذا استوجب الامر ذلك حفاظا على ارواح الطلبة والكوادر التدريسية من الإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد اقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما كان دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.

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