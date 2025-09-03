اقليم كوردستان يعطل الدوام غدا بمناسبة المولد النبوي

شفق نيوز - أربيل

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أن يوم غد الخميس سيكون عطلة رسمية في الدوائر والمؤسسات الرسمية في عموم محافظات الإقليم.

وذكرت الدائرة في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار جاء استناداً إلى التقويم الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، إذ تقرر اعتبار يوم غد عطلة عامة بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

و تعطل الحكومة الاتحادية العراقية، غدا الخميس الرابع من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، الدوام الرسمي في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها كافة وذلك بمناسبة المولد النبوي.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.