اقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

شفق نيوز/ بحسب التقويم الرسمي لحكومة اقليم كوردستان، سيكون يوم غد الاربعاء عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية كافة في الإقليم بمناسبة رأس السنة الايزيدية.

وقالت الحكومة في بيان اليوم، ان الدوام الرسمي سيتم استئنافه يوم الخميس 17 نيسان/ أبريل الجاري.

ويُعد عيد رأس السنة الإيزيدية من المناسبات الدينية الخاصة لدى أبناء الديانة الإيزيدية، ويُحتفل به سنوياً في شهر نيسان، وسط طقوس دينية وتراثية في مناطقهم الرئيسية بمحافظة نينوى، لا سيما في سنجار وبعشيقة وبحزاني والشيخان.